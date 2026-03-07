La prima ricostruzione

MESSINA- Un uomo di 33 anni ha perso la vita in un incidente stradale nella frazione di Timpazzi a Messina. L’auto sulla quale viaggiava percorreva la strada statale 113 quando un altro veicolo nel tentativo di evitarla, ha sterzato improvvisamente.

La manovra avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente, che è finito fuori strada schiantandosi violentemente contro un albero ai margini della carreggiata. Nell’impatto ha perso la vita il passeggero, mentre il conducente è rimasto ferito. Illeso l’altro automobilista coinvolto.