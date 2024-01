Incidente mortale a Termini Imerese, perde la vita un uomo di 39 anni

Era alla guida di un ciclomotore

TERMINI IMERESE – Un uomo di 39 anni di Palermo è morto in un incidente stradale nell’area industriale di Termini Imerese. L’uomo era alla alla guida di un ciclomotore insieme ad un gruppo di motociclisti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del motociclista. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale che stanno effettuando i primi rilievi e gli agenti del commissariato di Polizia di Termini Imerese. La vittima è Massimiliano Arduo. Lascia moglie e tre figli. La salma è stata restituita ai familiari.

“Non ci posso credere”

“Amico mio ancora non ci posso credere non ci sono parole ci mancherai tantissimo se ne vanno sempre le persone più buone ricordo ancora quando ci siamo conosciuti per caso per la stessa passione delle auto che poi dopo tempo ci siamo ritrovati nello stesso gruppo ma con la passione per le Tmax doveva essere una domenica come le altre una passeggiata tranquilla io per motivi non sono uscito mi sveglio e apprendo la tragica notizia che mai dovrebbe arrivare ti ricorderò sempre”. Questo uno dei tanti messaggi di cordoglio sui social.

Massimiliano Arduo, la vittima