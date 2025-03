Oltre alla vittima ci sono sei feriti

FOGGIA – Incidente mortale a Zapponeta, in provincia di Foggia. Perde la vita un 19enne, tra i feriti anche una bambina che è in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato nella tarda serata di domenica sulla strada provinciale 141, tra Zapponeta e Margherita di Savoia.

Oltre alla giovane vittima ci sono sei feriti. La vittima si chiamava Angelo Spina, residente a Margherita di Savoia che era alla guida di una Seat Leon e viaggiava con due coetanei. L’impatto è stato fatale, il 19enne è deceduto sul colpo. Uno dei suoi passeggeri è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito in elisoccorso all’ospedale “Riuniti” di Foggia, mentre il terzo è stato ricoverato in un altro ospedale del Foggiano.

Tra i feriti anche una bambina, le cui condizioni sono gravissime. La piccola viaggiava su una Fiat 500 insieme ai genitori. La famiglia è stata trasportata d’urgenza negli ospedali di Barletta e San Giovanni Rotondo.