 Incidente mortale Aci Castello: vita ragusa uccisa da un'auto
Tragico incidente ad Aci Castello, muore una 63enne: chi era la vittima

La tragedia è avvenuta lungo la Statale 114
NEL CATANESE
di
ACI CASTELLO (CATANIA) – La tragedia sarebbe accaduta poco dopo le 6 del mattino lungo la Strada Statale 114. Siamo alle porte di Aci Castello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna stava per attraversare la strada quando è stata travolta da un’auto.

Sono seguiti attimi interminabili nel corso dei quali si è atteso l’arrivo del soccorritori del 118. Ma il personale medico, una volta giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. La vittima aveva 63 anni. Si chiamava Vita Ragusa.

Sull’incidente indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. Inevitabili i rallentamenti al traffico: fatto tuttavia decisamente secondario rispetto all’ennesima tragedia della strada.

