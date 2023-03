Stava utilizzando un trapano elettrico

ACATE (RAGUSA) – Dramma ad Acate, in provincia di Ragusa, dove un anziano di 90 anni, Antonino Campo, è morto soffocato dalla sua stessa sciarpa. L’incidente domestico si è verificato nell’abitazione dell’uomo, in via Carmelo Amari.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava adoperando un trapano elettrico quando la sciarpa si è impigliata nel mandrino dell’attrezzo stringendosi attorno al collo dell’uomo e uccidendolo.