Incidente mortale ad Agrigento, perde la vita un 27enne

Il ragazzo era di Aragona

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Tragedia alla zona industriale di Agrigento. Un ventisettenne originario di Aragona, Raimondo Giglia, è deceduto in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto in viale Mediterraneo. Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla carreggiata.

Aragona sotto choc

Ad avvisare soccorsi e forze dell’ordine sono stati alcuni passanti ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì, guidati dal maggiore Luigi Pacifico. I militari dell’Arma stanno ricostruendo quanto accaduto. Il ragazzo pare avesse trascorso una serata in discoteca per festeggiare il carnevale. La comunità di Aragona, intanto, è sconvolta. La Pro Loco ha annullato tutti gli eventi previsti per oggi e la locale squadra di calcio ha chiesto alla Lega di posticipare la giornata di campionato.