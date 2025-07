Scontro fra auto nell’Agrigentino, tragico bilancio: due morti e 3 feriti

Sulla Statale 410

AGRIGENTO – Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale verificatosi sulla strada statale 410 ‘Di Naro’, in provincia di Agrigento. Una seconda persona coinvolta nell’incidente è morta, facendo salire a due il computo complessivo delle vittime. I feriti sono tre.

L’incidente, che si è verificato in mattinata, ha visto coinvolte due auto. Sul posto Anas e forze dell’ordine.

Incidente nell’Agrigentino, come cambia la viabilità

Il traffico sul posto è deviato sulla Strada provinciale 78. L’Anas ha chiuso la Statale in entrambe le direzioni di marcia. Sulla Palermo-Sciacca, tra Altofonte e Giacalone, nel Palermitano, è stata istituita la viabilità alternativa: in direzione Palermo si imboccherà prima la Provinciale 20 e poi la Statale 186; al contrario per chi viaggia in direzione Sciacca.

