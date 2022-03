Tragico incidente sulla Palermo-Catania: un morto e 5 feriti

Scontro all'ingresso della città. Chi è la vittima

Sei auto coinvolte, una persona deceduta e cinque feriti. E’ il terribile bilancio di un incidente avvenuto stanotte sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza di Villabate, in direzione del capoluogo. L’impatto si è rivelato molto violento ed ha letteralmente distrutto i mezzi, al punto da provocare la morte di uno degli automobilisti. Per Giuseppe Ponte, di 71 anni, infatti, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare nulla ed è stato constatato il decesso.

Tratto chiuso al traffico

L’uomo era originario di Palagonia, in provincia di Catania. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto ridotte a un groviglio di lamiere. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e gli uomini dell’Anas: chiuso per diverse ore il tratto al traffico per permettere l’intervento del 118 ed effettuare i rilievi.

Le indagini

Ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica, non è escluso che a provocare lo schianto sia stata l’alta velocità. I feriti sono stati trasportati al Civico e al Buccheri La Ferla, tra loro nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Seconda vittima della strada in poche ore

Nella giornata di ieri un altro tratto dell’autostrada Palermo-Catania er aandato in tilt per un mezzo pesante andato in fiamme. In questo caso i disagi si sono verificati nella zona di Enna, sempre in direzione Palermo. Un’altra tragedia della strada, invece, è avvenuta nel Messinese: a MIlazzo ha infatti perso la vita la giovane Marika Cambria. Aveva soltanto 18 anni. Ha perso il controllo del suo scooter finendo contro il guardrail e poi violentemente sull’asfalto.