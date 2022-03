Lo comunica l'Anas

PALERMO – Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato a Enna, in direzione Palermo, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 121.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità.