Incidente mortale a Bione, città sotto choc per la morte di Luca Tranfoglio: aveva 16 anni.
Un tragico incidente in moto, luca stava rientrando da Brescia, dove aveva seguito una partita di calcio allo stadio.
Incidente mortale a Bione
Erano da poco passate le 17.30 di sabato 4 ottobre. Luca doveva raggiungere, a bordo della sua moto, gli amici a Sabbio Chiese. Stava per iniziare una nuova partita di calcio, della Nuova Valsabbia, la sua squadra.
Secondo una prima ricostruzione, il 16enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo sotto un furgone.
Luca è morto all’istante. Sconvolti amici e familiari.