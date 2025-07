Carini in lacrime per Antonio, morto in un incidente: si prega per l’amico

Il ventenne ha perso la vita in corso Italia

PALERMO – “Anto cosa hai fatto? Un giorno ci ritroveremo insieme per giocare ancora una volta a calcio, come quando eravamo piccoli”. E’ soltanto uno dei messaggi che in queste ore vengono dedicati ad Antonio Russo, il ragazzo di vent’anni che ha perso la vita in un incidente stradale a Carini, in provincia di Palermo.

La dinamica

Il giovane si trovava in sella a una Yamaha T-Max e stava percorrendo corso Italia quando è avvenuta la tragedia. Il ventenne e il suo passeggero, Giovanni.L.C di 22 anni, sono stati sbalzati dalla sella e l’impatto è stato violentissimo: per Russo non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Il suo amico è invece stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia in condizioni gravissime.

Comunità in lacrime

La notizia dell’incidente mortale a Carini ha gettato in un profondo sconforto tutta la comunità, in lacrime per Antonio: “Che risveglio terribile oggi – scrive l’amica di famiglia Giovanna sui social – siamo increduli. Antonio era un ragazzo con una vita ancora davanti. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

“Fratello rimarrai sempre nel mio cuore”, scrive Gaetano, a cui si aggiungono le parole di Gabriele: “Non ti dimenticherò mai, sorridi anche da lassù”. E ancora: “Antonio ci hai distrutto, una notizia che ci ha spezzato il cuore. Dovevamo vederci presto e invece non ti riabbraccerò mai più, non è giusto, non voglio crederci”.

L’incidente mortale a Carini: l’ultimo saluto

E mentre Carini piange il giovane Antonio, si prega per Giovanni, ricoverato in prognosi riservata. “Almeno tu non lasciarci – scrivono gli amici -. Lotta, torna qui con noi”. “Non fare scherzi Giovanni – si legge ancora – vogliamo riabbracciarti, rivedere i tuoi occhi e scherzare ancora insieme. Siamo tutti con te, forza, sei un leone”. E domani, 19 luglio, sarà il giorno dell’ultimo saluto ad Antonio. I funerali saranno celebrati alle 12 nella chiesa del Sacro Cuore di Carini.