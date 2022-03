L’incidente mortale e lo choc: “Alex era un ragazzo d’oro”

La dinamica è ancora poco chiara, ma mentre le indagini per ricostruire le fasi del terribile incidente che è costato la vita ad Alex Sirna, 31 anni, due paesi piangono per l’ennesima vittima della strada. Lo schianto è avvenuto in via Libertà a Ficarazzi, nel primo pomeriggio: Sirna era al volante della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo del mezzo, poi finito contro un albero. L’impatto si è rivelato violentissimo e quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per lui non c’era già più niente da fare. Si tratta della seconda vittima nel giro di 24 ore in Sicilia: ieri un ragazzo di 36 anni, Giuseppe Castello, è stato investito da un’auto pirata sulla strada statale 115 a Vittoria: il mezzo proveniva da Gela e che viaggiava in direzione di Comiso, sempre nel Ragusano.

Il matrimonio e il lavoro

Alex Sirna, che aveva frequentato l’istituto alberghiero di Cefalù, si era sposato da pochi anni e lavorava in una ditta che si occupa di prodotti dolciari. Aveva precedentemente lavorato in un bar di Bagheria. “Un ragazzo d’oro, una persona dolcissima – scrive sui social chi lo conosceva – non riesco ancora a crederci”.

“Siamo increduli”

I messaggi dedicati al 31enne sono già tantissimi. Un’altra giovane vita spezzata, un’altra croce sull’asfalto che ha gettato nello choc e nello sconforto i due centri del Palermitano. “Quante vittime ancora? – Si legge – perché non pensare anche alla manutenzione delle strade? Molti incidenti sono provocati dalle pessime condizioni dell’asfalto”. E ancora: “Ciao Alex, riposa in pace. Quando ho letto la notizia non volevo crederci, ma questa è la terribile realtà. Siamo vicini alla tua famiglia, a cui auguriamo di avere tanta forza”. “Sentite condoglianze a tutta la famiglia – scive Grazia – non ci sono parole per descrivere questi dolori lancinanti che ti pone la vita”.