Tragico incidente a Ficarazzi, muore un giovane: identificata la vittima

Sul posto 118, carabinieri e polizia municipale. In aggiornamento

Gravissimo incidente stradale a Ficarazzi, nel Palermitano. In un terribile impatto avvenuto intorno alle 14,30 in via Libertà ha perso la vita un uomo. In base alle prime informazioni si tratta di Alex Salvatore Sirna, 31 anni di Bagheria. Il giovane era sposato. Non aveva figli. Era alla guida di una Fiat Punto, ma per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare. Lo schianto si è infatti rivelato violentissimo. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale di Ficarazzi. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso. In aggiornamento