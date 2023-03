Cade dallo scooter e muore: “Addio Samuel, gigante buono, volato via troppo presto”

La vittima aveva 17 anni. I funerali domani a Pachino

PACHINO (SIRACUSA) – Tragico incidente stradale a Marzamemi, frazione del Comune di Pachino, in provincia di Siracusa. Nella tarda serata di ieri un giovane, Samuel Cilia, di 17 anni, ha perso la vita lungo la bretella che conduce al borgo marinaro molto frequentato dai turisti.

La dinamica

Il giovane viaggiava su uno scooter quando, per cause ancora da individuare, ha perso il controllo del mezzo. Fatale l’impatto con un palo dell’illuminazione pubblica alle porte di Marzamemi.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio di amici e parenti sui socila. Primo fra tutti quello del cugino Enzo: “Oggi è andato via un figlio di tutto noi, di tutta la comunità Pachinese….strazio e dolore incolmabile per tutta la famiglia…adesso ho un cuginetto angelo”. E poi ancora: “Eri un gigante, un gigante di bontà e di rispetto. Appena ho saputo la notizia mi si è spezzato il cuore, non volevo crederci è inaccettabile. Eri l’amico di tutti, un ragazzo umile e gioioso e tale rimarrai! Ciao piccolo grande angelo, sei volato troppo presto”. Anche il presidente del consiglio d’istituto, Joe Frasi, la preside Barbara Nanà, il DSGA Guarino e tutto il consiglio d’istituto del Paolo Calleri, “affranti dal dolore per la perdita del nostro studente Samuel Cilia si stringe a tutta la famiglia Cilia ed esprime le più sentite condoglianze”.

Le esequie

I funerali di Venero Samuel Cilia saranno celebrati domani, martedì 7 marzo alle 16:30, presso la Chiesa di San Corrado, a Pachino.