Incidente mortale nel Messinese: perde la vita un autotrasportatore

La vittima era alla guida di un mezzo pesante

Patti (MESSINA) – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi nei pressi della contrada San Cosimo di Patti, lungo la strada provinciale che conduce all’area industriale.

Un uomo di mezza età, originario di Randazzo ma residente a Braidi, frazione di Montalbano Elicona, ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo camion in un dirupo.

Incidente mortale nel Messinese

La vittima era alla guida di un mezzo pesante appartenente alla ditta di movimento terra per cui lavorava. Per motivi ancora in corso di accertamento, il camion è improvvisamente uscito di strada, precipitando nel vuoto per diversi metri.

L’impatto è stato devastante e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno constatato il decesso.

Le indagini

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente per capire se sia stato causato da un guasto meccanico, da un malore improvviso del conducente o da altri fattori.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Braidi e Montalbano Elicona, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Amici e colleghi lo descrivono come una persona dedita al lavoro, sempre disponibile e apprezzata da tutti.