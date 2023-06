Incidente mortale a Mineo, quattro persone coinvolte

Due morti e due feriti nella mattina sulla statale "di Palagonia"(foto Franco Assenza)

CATANIA – Incidente mortale a Mineo, dove due persone hanno perso la vita e altre due sono state ferite sulla statale 385 “Di Palagonia”. Secondo le prime informazioni disponibili, sarebbero morti una donna di 21 anni e un uomo di 30, entrambi di Niscemi.

L’incidente mortale è avvenuto alle 5:30 in territorio di Mineo. Secondo i primi accertamenti le quattro persone coinvolte viaggiavano sulla stessa auto, che sarebbe uscita di strada. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto.

Le forze dell’ordine sono sul posto per i rilievi, insieme ai Vigili del Fuoco di Palagonia e a personale dell’Anas, che sta intervenendo per il rallentamento del traffico in direzione dell’innesto della strada statale 124.