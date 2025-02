La caduta nel quartiere Casale

Incidente mortale a Brindisi. Un uomo di 22 anni, Matteo Passante, ha perso il controllo della sua moto cadendo e finendo su una colonna di un cancello. È successo nel primo pomeriggio di martedì 18 febbraio.

Sul luogo sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale il giovane in gravissime condizioni. Il cuore di Passante però ha smesso di battere poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria.

L’incidente mortale a Brindisi

Ancora in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente mortale, avvenuto al quartiere Casale di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe caduto in via Primo Longobardo, all’altezza dell’istituto superiore Mjorana, perdendo il casco e andando a finire sulla colonna che regge il cancello della scuola.

La moto avrebbe poi proseguito la corsa per una cinquantina di metri fino a un’auto in sosta in via Napoli. L’incidente è stato ripreso da alcune telecamere installate nella zona.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche gli agenti della Polizia locale, per occuparsi dei rilievi.

