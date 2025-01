Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

OSTUNI – Incidente mortale nel Brindisino, perde la vita una donna di 23 anni. Il tragico impatto si è verificato alle 9 del mattino. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate sulla strada provinciale 20, che collega Ostuni a Villanova.

La donna era a bordo di una Lancia Y che si è scontrata con una Audi Q3. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Brindisi.