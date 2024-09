Auto precipita in una scarpata nel Messinese: perde la vita un giovane

Un altro ragazzo è in gravi condizioni

ALCARA LI FUSI (MESSINA) – Una tragica notte ha scosso la comunità di Alcara Li Fusi, piccolo borgo dei Nebrodi, dove un terribile incidente stradale ha causato la morte di un giovane.

Un fuoristrada con a bordo due ragazzi è precipitato in una vallata nella zona del Borgo rurale Stella, in circostanze ancora da chiarire.

L’allarme è scattato nelle prime ore della notte, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Le ambulanze del 118, supportate dai vigili del fuoco e dai carabinieri della locale stazione, hanno cercato di prestare assistenza. I vigili del fuoco, giunti anche con l’ausilio di un elicottero per facilitare le operazioni di recupero in una zona impervia, hanno lavorato intensamente per estrarre i giovani dalle lamiere del mezzo.

Nonostante l’intervento tempestivo, per uno dei ragazzi a bordo del fuoristrada non c’è stato nulla da fare. La vittima, della quale non sono ancora state rese note le generalità, è deceduta sul colpo a causa del violento impatto. L’altro giovane è stato estratto vivo e trasportato d’urgenza all’ospedale, le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, per comprendere se siano coinvolti fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o un malfunzionamento del veicolo.

L’intera comunità di Alcara Li Fusi è sconvolta dal dolore e si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questa drammatica vicenda.