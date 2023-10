Incidente mortale nella notte in pieno centro a Firenze

Inutili i soccorsi del personale del 118

FIRENZE – Incidente mortale nella notte in piano centro a Firenze. Nel cuore del capoluogo toscano, intorno alle 2 del mattino, si sono scontrate una moto e un’auto all’incrocio tra via Gioberti e via del Ghirlandaio. L’imptatto è stato violentissimo, tanto da provocare il ribaltamento dell’auto il cui conducente è morto dopo essere rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Purtroppo per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.