Incidente mortale nell’agrigentino: perde la vita un 44enne

L'uomo viaggiava a bordo della propria motocicletta.

RIBERA – Un operatore turistico di 44 anni, Vincenzo Spagnuolo, è deceduto ieri sera in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, nei pressi dello svincolo di Borgo Bonsignore a Ribera.

La dinamica dell’incidente

L’uomo si trovava alla guida di una motocicletta Transalp quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato contro una Citroen. Il centauro, dopo l’impatto, è sbalzato dal mezzo a due ruote finendo sul selciato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno disposto il trasferimento dell’uomo, le cui condizioni sono apparse fin da subito gravissime, all’ospedale di Sciacca. Dopo un primo intervento chirurgico, con conseguente amputazione di una gamba, il quadro clinico è peggiorato drasticamente fino al decesso avvenuto al nosocomio Giovanni Paolo II. Vincenzo Spagnuolo, operatore turistico con la passione per le moto, era molto conosciuto soprattutto per la sua attività di promozione dei luoghi dell’agrigentino attraverso l’associazione culturale “Discovery Sicilia”. L’ultima foto, con la sua motocicletta, era stata postata poche ore prima del tragico schianto ad Eraclea Minoa. Ad occuparsi dei rilievi e dell’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente sono gli agenti della Polizia Stradale.