Ferite altre due persone

Una tragedia si è consumata nella frazione di Boscalto, nel comune di Loreggia, in provincia di Padova, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre due. Lo scontro ha coinvolto un furgoncino di una ditta edile di Castello di Godego con a bordo tre muratori e un autoarticolato.

L’impatto è avvenuto lungo la strada regionale 308, nota come la nuova strada Del Santo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il furgoncino avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante, il cui autista non ha avuto modo di evitare la collisione.

Due vittime e due feriti, si indaga sulle cause

Immediatamente dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, ma per due degli occupanti del furgoncino non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Gli altri due feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Treviso, Padova e Camposampiero per ricevere le cure necessarie.

La squadra di operai, di origine bosniaca e residente nella zona della Castellana, era composta da uomini di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e la polizia locale del Camposampierese, che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un possibile malore improvviso che potrebbe aver colpito il conducente del furgoncino o l’eccessiva velocità.

Nello scorso weekend ci sono stati diversi incidenti gravi.