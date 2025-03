Incidenti mortali, weekend di sangue sulle strade con otto morti

Il terribile bilancio

Weekend di sangue sulle strade: 8 le vittime. Dopo i quattro giovani di sabato, a Salerno e Bergamo, domenica si sono registrati altri 4 morti.

In Veneto una coppia di coniugi investiti dopo l’uscita da un ristorante, in Lombardia uno schianto frontale tra due auto lungo una galleria, in Campania un altro frontale. Sono gli incidenti più gravi che hanno funestato il sabato notte sulle strade italiane.

Il bilancio più pesante arriva dal comasco, con due morti e cinque feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in una galleria nel territorio di Pusiano.

Le vittime sono due uomini di 42 e 43 anni che con un terzo passeggero viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf. Pochi minuti dopo le 2 la loro auto si sarebbe scontrata frontalmente con un Pickup Ford.