Sambuca, incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: traffico in tilt

Coinvolti due veicoli. Non è chiara la dinamica

1' DI LETTURA

PALERMO – Incidente mortale lungo la Fondovalle tra Menfi e Sambuca di Sicilia, nell’agrigentino. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Il bilancio è pesantissimo: un morto e tre feriti. La vittima è Leonardo Alesi, 57 anni di Menfi. L’uomo viaggiava in compagnia della moglie e del figlio su una Lancia Ypsilon. La donna, una cinquantacinquenne, è rimasta gravemente ferita ed è stata immediatamente soccorso e trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Nello schianto è rimasto ferito anche il figlio ventenne della coppia, ma le sue condizioni non sarebbero critiche, e il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Menfi e i militari della Compagnia di Sciacca oltre ad una squadra di Vigili del fuoco e al personale sanitario. Il traffico è andato in tilt.