 Incidente mortale sulla provinciale Pachino-Ispica: c'è una vittima
La Procura di Siracusa coordina le indagini
NEL SIRACUSANO
di
SIRACUSA – Un 80enne è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Pachino a Ispica, al confine tra le province di Siracusa e Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo di un auto che, per cause da accertare, si è scontrata con un altro veicolo. Immediati i soccorsi ma l’anziano è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Procura di Siracusa coordina le indagini. 

