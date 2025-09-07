 Incidente mortale sulla statale: dolore per la coppia del Catanese
Incidente mortale sulla statale: dolore per la coppia del Catanese

Tre morti, i due genitori lasciano un figlioletto di 10 anni
lo scontro
di
GRAMMICHELE – Incidente sulla statale 124, dolore a Grammichele per la coppia che ha perso la vita, insieme a un romeno residente a Ragusa. Il cordoglio del sindaco.

Incidente sulla statale

Si chiamano Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio, genitori di un figlioletto di 10 anni, che frequenta la quinta elementare, le due vittime dell’incidente sulla strada statale 124 di stamattina.

La coppia viaggiava a bordo di una moto Kawasaki, che si è scontrata con un’altra moto guidata da un romeno residente a Ragusa.

Inutile l’intervento del l’elisoccorso.
I carabinieri di Noto stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

Il cordoglio del sindaco di Grammichele

“Esprimo il mio personale profondo cordoglio – dice il sidaco di Grammichele Pippo Greco – della Giunta, del Presidente del Consiglio e di tutti i Consiglieri Comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.

