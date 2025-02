L’incidente mortale sulla Statale 284: il cordoglio per Antonino Milazzo

È un uomo di 43 anni la vittima dell'incidente avvenuto sabato pomeriggio

CATANIA – Si chiamava Antonino Milazzo. Era di Adrano ed aveva 43 anni. Ha trovato la morte in un apparentemente sabato pomeriggio come tanti. Vittima dell’incidente stradale autonomo avvenuto nelle scorse ore lungo la Strada Statale 284. In territorio di Paternò ed al confine con quello di Santa Maria di Licodia.

Conduceva il suo scooter T-Max quando all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo con violenza sull’asfalto. Ma sull’esatta dinamica dell’accaduto vi sono in corso le indagini della Polizia municipale paternese assieme ai carabinieri. La salma è stata poi trasportata nella sala mortuaria del Policlinico di Catania. Qui, nelle prossime ore verrà l’ispezione cadaverica così come disposto dal pm di turno.

Inevitabile, lo sgomento vissuto da chi lo conosceva. In una comunità adranita rimasta incredula nell’avere appreso una notizia così devastante. “Strada maledetta…. Assurdo“, “Mamma mia. Riposa in pace Tony“, “Mio Dio!!! Ma perché? Condoglianze, che Dio ti accolga fra le sue braccia…“. Sono solo alcuni dei messaggi di cordoglio da parte chi ha voluto rendere omaggio alla memoria del 43enne. In quella che è stata l’ennesimo dramma vissuto sulla famigerata Statale 284.