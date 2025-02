Ancora un grave incidente sulla Statale 284: muore un motociclista VIDEO

I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili

PATERNÒ (CATANIA) – Ancora un tragico incidente sulla Strada Statale 284. A perdere la vita un uomo a bordo di uno scooter del quale non si conoscono ancora le generalità. L’incidente è avvenuto in territorio di Paternò al confine con Santa Maria di Licodia.

Sembrerebbe, ma la ricostruzione della dinamica è ancora in corso, che il sinistro sia autonomo. Sul posto, è giunto il personale medico del 118 assieme agli agenti della polizia municipale paternese ed i carabinieri della Compagnia di Paternò.

Per la vittima non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire di effettuare i rilievi.