 Incidente mortale sulla superstrada Cassino-Atina:
Incidente mortale sulla superstrada Cassino-Atina: deceduto un uomo

Un 32enne è stato elitrasportato a Roma
CASSINO – Incidente stradale mortale intorno alle 8:45 sulla superstrada Cassino – Atina nel tratto che attraversa Sant’Elia Fiumerapido, a ridosso del viadotto Condotta Enel in località Casalucense.

Qui si sono urtate con violenza una Peugeot 508 bianca ed una Bmw berlina nera. Il bilancio è quello di un uomo di 51 anni deceduto sul posto e di un 32enne politraumatizzato e trasferito in elicottero a Roma. La strada è stata chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute insieme ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario del 118. Una delle ipotesi è che le due auto procedono nella stessa direzione ma a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia, una delle due ha perso aderenza e sia sbandata finendo addosso all’altra.

La vittima e il ferito sono ancora in fase di identificazione.

