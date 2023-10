Incidente mortale sull’autostrada Palermo-Messina tra Cefalù e Campofelice

Un albero è crollato sull'auto della vittima

PALERMO – Incidente mortale sull’autostrada A-20 Palermo-Messina. Un uomo di 43 anni, Francesco Vincenzo Maniaci, di Sant’Agata di Militello nel Messinese, è morto alle prime luci dell’alba mentre viaggiava con la sua auto in direzione del capoluogo, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. L’auto sulla quale viaggiava è stata colpita da un albero all’altezza del chilometro 175.

Francesco Vincenzo Maniaci lavorava per l’Asp 5 di Messina.

I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti. Sul posto sono giunti gli uomini del 118, della Polstrada e dell’Anas. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e per rimuovere il tronco dell’albero che ha invaso l’intera carreggiata. I poliziotti della Stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.