Modica, violento scontro frontale tra auto: ci sono feriti e un morto

Identificata la vittima. Sul posto l'elisoccorso

MODICA (RG) – Grave incidente mortale questa mattina, sabato 12 agosto, in via Rocciola Scrofani, zona Contrada Trebalate, a Modica, in provincia di Ragusa. A scontrarsi violentemente due vetture: una Peugeot 106 su cui viaggiavano un signore di 72 anni assieme alla moglie, e una Mercedes 200 Classe C condotta da un uomo di 61 anni.

L’incidente

L’incidente è avvenuto in prossimità di un curvone. A perdere la vita il modicano Emanuele Adamo, l’uomo di 72 anni alla guida della Peugeot 106. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: per Adamo non c’è stato nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Modica. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

I soccorsi

Sul posto, oltre a polizia e vigili del fuoco, sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Modica. Il traffico veicolare è stato bloccato e deviato per consentire i soccorsi e rimuovere dalla carreggiata le carcasse delle vetture coinvolte nel sinistro.