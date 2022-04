Grave incidente, muore ballerino: si era esibito a ‘Tu si que vales’

La tragedia a Vittoria. Chi è la vittima

Angelo Marotta, 63 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale in via Garibaldi, a Vittoria, nel Ragusano. Aveva acquisito una certa notorietà dopo che lo scorso 30 ottobre si era esibito nella celebre trasmissione di canale 5 “Tu si que vales”, con un numero di danza e acrobazie.

La dinamica

La sua auto è finita contro un’altra vettura parcheggiata. Non si esclude che l’incidente possa essere dovuto a un malore. La salma si torva all’obitorio del cimitero di Vittoria a disposizione dell’autorità giudiziaria. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipale che sta verificando le modalità dell’accaduto