Violento incidente nel Catanese, in un’auto anche la droga: un arresto

I risvolti di un'indagine condotta dai carabinieri

PALAGONIA (CATANIA) – Un violento incidente stradale. Oltre un chilo di canapa indiana sequestrata. Un 18enne catanese finito ai domiciliari.

L’incidente e la droga

È il risultato dell’indagine condotta dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia. In relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di un grave incidente stradale tra due autovetture avvenuto sulla Statale 417, in territorio di Mineo, si sono portati carabinieri, soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Qui i militari, dopo che i conducenti di entrambe le autovetture coinvolte erano stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Caltagirone, si sono avvicinati ad uno dei veicoli, una Smart. Al suo interno, nascosto tra gli effetti personali del guidatore 18enne, hanno scovato un quantitativo di un 1,200 chilogrammi di marijuana. Assieme a due panetti di hashish, quest’ultimi per un peso complessivo di 200 grammi.

Gli arresti domiciliari

A seguito degli accertamenti sul conto del 18enne, è emerso che quest’ultimo “con recidiva era sprovvisto di patente di guida, motivo per cui è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, nonché il fatto che la Smart era oltretutto sottoposta a fermo amministrativo”.

L’arresto del 18enne, inizialmente ricoverato per le necessarie cure post incidente stradale presso l’ospedale di Caltagirone, è finito agli arresti domiciliari.