Incidente nel Catanese: un’altra vita spezzata

Teatro del sinistro la famigerata SS 121.

1' DI LETTURA

CATANIA – Un giovane è morto in un incidente stradale avvenuto poco fa sulla Strada Statale 121 a Paternò. Il motociclista, di cui non sono note ancora le generalità, stava viaggiando in direzione Catania. L’impatto è stata violentissimo: il corpo senza vita della vittima è infatti abbastanza distante dalla moto che guidava riversa sull’asfalto. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi.