Incidente nel Messinese: morto un giovane di 21 anni, tre feriti

La tragedia sulla Provinciale

MESSINA – Un giovane di 21 anni è morto in un incidente sulla strada provinciale nel comprensorio del comune di Alcara Li Fusi, nel Messinese. La vittima si chiamava Paolo Zaiti. Altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Il mezzo coinvolto è un fuoristrada finito in un terrazzamento e bloccato dagli alberi.

I vigili del fuoco alle 5.30 hanno raggiunto la vettura utilizzando scale e corde. I carabinieri di Alcara Li Fusi e Sant’Agata Militello hanno effettuato i rilievi, in attesa del sopralluogo del magistrato e la relativa autorizzazione per la rimozione della salma, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente.

“Oggi è un giorno triste per la nostra comunità – si legge sulla pagina Facebook del Comune -. L’amministrazione comunale si unisce al dolore delle famiglie Zaiti e Calcò per la tragica e prematura scomparsa del giovane Paolo. Possa la sua anima riposare in pace”.