Le sue condizioni

SALERNO- Un incidente stradale si è verificato, ieri pomeriggio, a Montecorvino Pugliano (Salerno) dove è stata investita una bambina di 6 anni.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe attraversato improvvisamente, forse per raggiungere qualcuno dall’altro lato della strada.

L’auto, guidata da un 50enne, non è riuscita ad evitare l’impatto. Il conducente si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi.

La bimba è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Salerno dove è ricoverata in Ortopedia. Non è in pericolo di vita ma nell’impatto ha riportato un colpo alla testa e una sospetta frattura al femore. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Stazione.