 Incidente mortale a Portella di Mare: la vittima ha 18 anni
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Incidente nella notte: morto un ragazzo, due feriti gravi

Incidente mortale Portella di mare
La vittima era a bordo di uno scooter elettrico in compagnia di un minorenne
NEL PALERMITANO
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1 min di lettura

PALERMO – Un ragazzo, Amedeo D’Amico, poco più che diciottenne, è morto in un incidente mortale, altri due sono rimasti gravemente feriti. Tragedia nella notte in via Nazionale a Portella di Mare, una frazione di Misilmeri.

In due viaggiavano su un motorino elettrico, il terzo era al volante di una macchina.

Lo scontro

Intorno all’una la macchina si è scontrata con il motorino di cui resta un groviglio di lamiera.

Il giovane che lo guidava è morto sul colpo. Il passeggero, di 14 anni, è stato trasportato all’ospedale dei Bambini a Palermo ed è in condizioni critiche. Sono entrambi di Villabate. L’auto si è cappottata al centro della carreggiata. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La dinamica non è chiara. Potrebbe essersi trattato di uno scontro frontale o di un tamponamento mentre entrambi i mezzi andavano in direzione di Villabate.

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