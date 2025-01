L’incidente a Niscemi e le condizioni della mamma: “Impietriti dal dolore”

La madre della piccola Aurora è stata trasferita a Villa Sofia a Palermo

PALERMO – E’ in prognosi riservata al Trauma center di Villa Sofia la mamma della piccola Aurora Pitino, la bimba di 9 anni che ha perso la vita nell’incidente sulla provinciale 11 a Niscemi. Chiara Nanfaro, 37 anni, era stata ricoverata all’ospedale di Gela dopo il terribile schianto, ma è poi stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Palermo.

Le condizioni della mamma

Le sue condizioni sono gravi, ma stabili: ha riportato un trauma cranico e toracico e una frattura alla colonna vertebrale, dovranno quindi essere effettuati tutti gli accertamenti per valutare un eventuale intervento chirurgico.

Dopo avere perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando per accompagnare i suoi tre bimbi a scuola, sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato lei e i piccoli in ospedale. Aurora è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, la sorellina e il fratello hanno invece riportato ferite più lievi. Intanto l’intera comunità prega per la famiglia colpita dalla tragedia.

Il sindaco: “Proclamerò il lutto cittadino”

Il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali della bambina. “Tutta Niscemi ha perso un angioletto – ha detto, molto provato, durante una diretta sui social per esprimere il suo cordoglio -. Si tratta di una tragedia incommensurabile, Aurora era una bambina splendida, strappata all’amore di tutti”.

Ha poi proseguito: “Il mio è un messaggio di profondo dolore che, come comunità, proviamo per la perdita della splendida Aurora. Voglio esprimere la vicinanza di tutti alla famiglia che sta vivendo momenti drammatici e dichiarerò il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto. E’ un momento davvero difficile, in cui vi invito ad abbracciare i vostri bambini come se fossero Aurora”.

“Tragedia che lascia senza parole”

“Come comunità – ha aggiunto – dobbiamo fare la nostra parte, anche l’amministrazione comunale espirme il proprio cordoglio per una tragedia che lascia Niscemi totalmente impietrita. La verità è che non ci sono parole per descrivere ciò che è accaduto, diamo una prova d’amore manifestando la nostra vicinanza ai familiari. Nel frattempo seguiamo le notizie sulla slaute di Chiara e dei piccolini”.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono nelle mani della polizia che sul posto ha effettuato i rilievi. Ieri a Niscemi la nebbia limitava la visibilità e l’umidità avrebbe reso viscido l’asfalto, fattori che potrebbero aver contribuito all’incidente.