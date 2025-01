Niscemi, gara di solidarietà per la famiglia della piccola Aurora

La bimba è morta nell'incidente sulla provinciale 11

NISCEMI (CALTANISSETTA) – “Per la piccola Aurora Pitino”. E’ il nome della raccolta fondi organizzata per aiutare la famiglia della bimba che ha perso la vita in un incidente. Una vera e propria gara di solidarietà che ha preso vita a distanza di poche ore dalla tragedia, avvenuta sulla strada provinciale 11 a Niscemi, nel Nisseno, ieri 28 gennaio.

L’incidente

La bambina aveva 9 anni, si trovava in macchina insieme alla mamma, alla sorellina e al fratello, per andare a scuola. La donna, al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo, finendo poi contro un muro. L’impatto si è rivelato violentissimo, al punto da rendere inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno cercato di salvare la piccola, trovata in condizioni gravissime e poi deceduta al pronto soccorso.

Le condizioni della mamma

La donna, Chiara Nanfaro di 37 anni, è stata prima ricoverata all’ospedale di Gela, poi è stata trasferita con l’elisoccorso a Palermo: è in prognosi riservata al Trauma center di Villa Sofia. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma stabili. Tutto il paese si è nel frattempo stretto attorno al papà, un carabiniere che in tanti conoscono.

Le parole del sindaco e il lutto cittadino

Il sindaco ha comunicato che proclamerà il lutto cittadino: “Niscemi ha perso una bambina meravigliosa, un angioletto”, ha detto con commozione. Aurora voleva fare la ballerina, amava la danza caraibica e lo scorso maggio aveva partecipato ai cmapionati regionali, organizzati a Catania.

“Questa tragedia immane l’ha strappata a tutti noi”, ha sottolineato il primo cittadino, Massimiliano Conti. E ora, con la raccolta fondi, già centinaia di persone stanno cercando di dare una mano alla famiglia colpita dalla tragedia: “Un piccolo gesto per manifestare la vicinanza di tutti”, si legge sulla pagina dedicata all’iniziativa. Per contribuire, è possibile collegarsi a questo link.