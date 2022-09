Incidente a Novara, muore giovane dj e rapper messinese

Era tornato in Piemonte dopo le vacanze in Sicilia

Ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Novara un 18enne messinese. Si tratta di Rosario Raffa, rapper e dj che in tantissimi conoscevano. Il giovane avrebbe compiuto 19 anni tra poco, studiava al liceo artistico Casorati di Novara e al momento del terribile impatto sulla statale era a bordo della sua moto.

I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare: è morto non appena arrivato in ospedale. Ancora da accertare le cause dell’incidente, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Insieme ai familiari era tornato in Piemonte da pochi giorni, dopo una vacanza proprio nel Messinese.