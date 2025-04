Incidente sulla Palermo-Agrigento: auto nel terrapieno, due feriti

L'impatto nella zona dello svincolo di Misilmeri

PALERMO – Incidente sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo per Misilmeri. Lo scontro ha coinvolto una Dacia Duster e un’Alfa Romeo Mito, con la prima vettura che, a seguito dell’impatto, è finita in un terrapieno.

A bordo della Dacia Duster, il conducente e una passeggera seduta sul sedile anteriore sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. Per liberarli si è reso necessario l’intervento della squadra 21 dei vigili del fuoco di Villafrati, che ha lavorato per estrarre i due feriti dalle lamiere.

Soccorsi e rilievi

Una volta liberati, i feriti sono stati immediatamente presi in carico dai sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale. Illeso, fortunatamente, il conducente dell’Alfa Romeo coinvolta nello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Misilmeri, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica precisa dell’accaduto.

Nella notte di Pasqua un altro incidente nel palermitano, a Bagheria, dove ha perso la vita una persona.