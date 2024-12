Pedone investito da una moto in corso Calatafimi: tre feriti

In ospedale un 52enne e due giovani

PALERMO – Stava attraversando la strada quando è stato travolto da una moto. F.G, 52 anni, è stato investito in corso Calatafimi, all’altezza del civico 503: alla guida di una Yamaha si trovava un ragazzo di 22 anni. Il 52enne è finito violentemente sull’asfalto, mentre il motociclista e la sua passeggera, una coetanea, sono stati sbalzati dalla sella. Tutti e tre sono rimasti feriti.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Il pedone è stato trasportato al Policlinico con codice giallo, meno gravi i due ragazzi, trasportati invece all’Ingrassia e al Civico.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. In seguito all’incidente il traffico è andato in tilt e si sono registrati fortissimi rallentamenti.

A fine novembre investita una donna

A fine novembre un altro pedone era stato investito da una moto in corso Calatafimi, in quel caso una donna, travolta all’incrocio con via Cuba da un Honda Bali guidato da un uomo di 39 anni. Poco dopo, un’auto era finita contro il ciclomotore coinvolto nel primo incidente: il mezzo si trovava al centro della carreggiata dopo essere finito sull’asfalto.