Incidenti stradali: scontro a Palermo, morto motociclista

Scontro vicino a corso Tukory.

PALERMO – Incidente stradale in via Carlo Forlanini, nei pressi di corso Tukory a Palermo. Un motociclista, Domenico Basile, di 50 anni, ha perso la vita nello scontro con un’auto. Soccorso da personale del 118 l’uomo è stato trasportato all’ospedale Policlinico, dove è deceduto dopo il ricovero. Indaga la sezione Infortunistica della polizia locale. Secondo una prima sommaria ricostruzione sia la moto che l’auto percorrevano la stessa direzione, si trovavano entrambe su via Forlanini. La dinamica resta ancora da accertare. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati (ANSA).