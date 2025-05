Palermo, non ce l’ha fatta l’uomo investito da uno scooter

I familiari dell'investitore e il caos

PALERMO-Non ce l’ha fatta l’uomo che stanotte è stato investito da uno scooter in via Buonriposo, all’incrocio con via Oreto a Palermo.

Salvatore Aliotta, 72 anni, è deceduto nel reparto di rianimazione al Civico dove era stato ricoverato in condizioni disperate. A travolgerlo, un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un Kymco senza copertura assicurativa e che rischia ora l’accusa di omicidio stradale.

Anche il giovane è stato ricoverato dopo l’incidente per un trauma facciale. E’ stato sottoposto agli esami tossicologici per accertare le sue condizioni psico-fisiche al momento dello schianto.

Con lui, dopo il trasferimento dal Buccheri La Ferla al Civico, sono arrivati i familiari tra cui il fratello di 21 anni che è stato arrestato dai carabinieri dopo avere aggredito il medico di guardia. Al pronto soccorso sono state ore di caos e tensione.