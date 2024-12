Incidente a Paternò: un’auto colpisce un ponteggio, l’altra fugge

Nello scontro un 65enne è rimasto incastrato nell'abitacolo

CATANIA – Incidente stradale nella serata di sabato 21 dicembre a Paternò, in via Circumvallazione all’angolo con via Arena. Due auto si sono scontrate e una delle due, in seguito all’impatto, è finita contro un ponteggio edile, danneggiandolo e lasciando alcune sue parti pericolanti.

L’altra auto coinvolta nell’incidente a Paternò, con due persone a bordo, si è allontanata dal luogo dell’incidente.

L’incidente a Paternò

Il conducente dell’auto finita contro il ponteggio, un 65enne, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, per estrarlo dal veicolo.

L’uomo è poi stato preso in consegna dagli operatori del 118 intervenuti con un’ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe grave. La polizia locale si sta occupando della ricostruzione della dinamica dell’incidente.