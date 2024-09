Incidente, due auto e un camion si scontrano a Paternò: feriti

In via Mongibello

CATANIA – Due persone sono rimaste ferite stamane a Paternò in un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture ed un camion verificatosi in via Mongibello. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo dai sanitari del 118.

L’incidente a Paternò

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, del Comando provinciale di Catania, che hanno estratto una persona da una delle autovetture coinvolte e messo in sicurezza lo scenario.

Sul posto sono intervenuti anche militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.