Incidente a Paternò, si ribalta un mezzo: ci sono feriti

Dal Cannizzaro di Catania, l'intervento dell'elisoccorso

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente stradale avvenuto nelle campagne ricadenti nel territorio del Comune di Paternò. Coinvolto un furgone adibito al trasportato di lavoratori agricoli. Per cause da accertare, il mezzo è finito contro un muretto per poi ribaltarsi e finire con le ruote per aria.

Feriti gli occupanti che erano quattro. Per uno di loro è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso. Sul posto si sono recati i soccorritori e gli agenti della polizia municipale di Paternò.

I feriti

L’incidente è avvenuto in Contrada Poggio Monaco lungo la Strada Provinciale 24. L’elisoccorso è intervenuto per trasportare al Cannizzaro uno feriti che ha riportato diversi politraumi. Gli altri tre sono stati condotti al nosocomio di Paternò.