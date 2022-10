Grave incidente, con la Punto contro il guardrail: un morto

L'auto nella lamiera, foto di Piazza in Diretta

La tragedia a Piazza Armerina. Chi è la vittima

1' DI LETTURA

La sua Fiat Punto è andata a schiantarsi contro il guardrail della strada statale 117 bis nello svincolo di Piazza Armerina nord, finendo per essere quasi tagliata in due dal ferro, trasformatosi in una cesoia. Ha perso la vita così, attorno alle 21 di ieri, il sessantacinquenne di Piazza Armerina Calogero Lo Presti, carpentiere. Il mezzo è rimasto lì per ore, con i soccorritori che hanno estratto il corpo dalle lamiere per alcuni disperati tentativi di rianimarlo. Ma per lui, purtroppo, non c’era più niente da fare.

L’incidente, come detto, è avvenuto sulla statale 117 bis, al chilometro 45,100, nello svincolo da cui si accede al viale Conte Ruggero. Sul posto la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e gli operatori del 118.

L’auto proveniva dalla direzione di Gela. Giunta al bivio, non è ancora chiaro esattamente cosa sia accaduto. Sta di fatto che l’uomo ne ha perso il controllo ed è stato un attimo. Una tragedia, l’ennesima nella Città dei Mosaici, che negli ultimi mesi ha pianto numerose giovani vittime delle strade. E ieri sera, sempre in città, un’altra auto si è capovolta in pieno centro, in piazza Boris Giuliano. Il bilancio di questo secondo incidente, avvenuto attorno all’una di notte, è di tre feriti.