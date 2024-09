Incidente sulla strada statale 118, tre feriti in provincia di Agrigento

Traffico bloccato su entrambe le carreggiate

AGRIGENTO – Tre persone sono state ferite in un incidente stradale lungo la statale 118, la Corleonese – Agrigentina. Una donna è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e altre due persone al San Giovanni di Dio di Agrigento.

L’incidente

Le tre persone coinvolte sono rimaste ferite in territorio di Joppolo Giancaxio (Agrigento). Il traffico – secondo quanto rende noto l’Anas – è temporaneamente bloccato su entrambe le carreggiate della Statale e la circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale.

A sbattere, per cause ancora in corso d’accertamento e ricostruzione da parte dei militari dell’Arma, sono state una Fiat Cinquecento, con a bordo due persone, una Golf e una Mercedes.