In corso le indagini sull'accaduto

Tragedia nella mattina di domenica 3 agosto alle porte di Terlizzi, in provincia di Bari. Tre ciclisti sono morti intorno alle 8:30 in un incidente stradale sulla provinciale 231 in direzione sud. I tre sono stati travolti da un’automobile di grossa cilindrata, che dopo l’impatto è finita contro il guardrail.

Ferito il conducente dell’auto

Il conducente dell’auto, rimasto ferito, è stato trasportato al Policlinico di Bari. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi immediatamente dopo l’impatto. Il personale del 118, però, non ha potuto fare nulla per i tre ciclisti, deceduti subito dopo essere stati investiti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia, insieme ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

